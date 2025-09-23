Desaparecieron tres jóvenes en La Matanza y la búsqueda se intensifica

La desaparición de tres jóvenes en el partido bonaerense de La Matanza mantiene en vilo a familiares y vecinos. Se trata de Lara Morena Gutiérrez (15), Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20), quienes fueron vistas por última vez el viernes por la noche cuando se dirigían a una estación de servicio en Ciudad Evita.

De acuerdo con la denuncia, las tres salieron a las 21.15 desde el Monoblock 20, Escalera 25, Complejo 17 de Camino de Cintura, rumbo a la estación de YPF ubicada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano. Allí, según las primeras averiguaciones, habrían acordado encontrarse con un hombre.

Las madres de las jóvenes radicaron la denuncia por “averiguación de paradero” en la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, que lleva adelante la investigación. Las denunciantes señalaron que sus hijas ejercían prostitución en el barrio porteño de Flores y que habrían sido contactadas por Lara para realizar un “trabajo” por el que recibirían 300 dólares cada una.

Investigación y rastrillajes

La Fiscalía, a cargo de Gastón Duplaá, mantiene distintas líneas de investigación. Personal de la DDI realiza rastrillajes para dar con el paradero de las chicas, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona y los registros de telefonía celular para reconstruir las últimas ubicaciones antes de que se perdiera todo contacto.

De acuerdo con testigos, las jóvenes habrían subido a una camioneta en la rotonda de Monseñor Bufano y Avenida Crovara, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente. Sus celulares permanecen apagados desde esa noche.

Reclamo de familiares y vecinos

Ante la falta de novedades, familiares y allegados organizan manifestaciones en el lugar donde se perdió el rastro de las jóvenes. También difunden sus fotos en redes sociales para viralizar el caso y pedir colaboración. “Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos”, expresó la prima de Brenda.

Las tres familias insisten en que la búsqueda se acelere y reclaman la intervención de más organismos estatales para dar con las jóvenes.

Datos relevantes para la búsqueda

* Lara Morena Gutiérrez (15): última vez vista en Ciudad Evita el viernes por la noche.

* Morena Verri (20): estaba junto a Lara y Brenda.

* Brenda Loreley Del Castillo (20): su madre, Sabrina Mara Del Castillo, fue quien radicó la primera denuncia.

* Lugar clave: Estación de servicio YPF en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, La Matanza.

* Fiscalía interviniente:UFI Descentralizada N°2 de La Matanza.