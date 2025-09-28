Macheteado al resistir un robo

Un joven resultó herido con machete cuando le intentaron arrebatar su motocicleta en Orán. El hecho policial sucedió en la tarde del viernes y la víctima fue un joven menor de edad que terminó herido por arma blanca.

El episodio lo vivió un joven que se trasladaba en su moto por la zona sur de la ciudad norteña, cuando en un determinado momento se encontró que era perseguido por dos sujetos en otra moto quienes empezaron a amenazarlo hasta que uno de ellos extrajo un machete y empezó a atacarlo con la intención que el joven entregue su moto.

La persecución se dio por varias cuadras, mientras los delincuentes lo atacaban con el machete produciéndole heridas a la altura de sus brazos.

En cercanías del Hospital de Orán el joven atacado fue asistido por personal de la Gerencia de Tránsito a los cuales le pidió ayuda ante el ataque que estaba sufriendo.

Los ladrones lograron darse a la fuga hacia la zona oeste la ciudad, en tanto el joven termino con heridas del machete en su cuerpo y no permitió que le robaran la moto.