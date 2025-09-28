Motochorros detenidos con arma de aire comprimido

Un mayor y un menor fueron detenidos e imputados, como sospechosos de un raid delictivo que sucedió días atrás en la zona sur de la ciudad de Salta, con el uso de un arma de fuego, que resultó ser de aire comprimido.

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, imputó de forma provisional a un hombre de 21 años como autor de los delitos de tentativa de robo calificado por ser cometido con el uso de arma y por la participación de un menor y tentativa de robo calificado por ser cometido con el uso de arma de utilería y agravado por la participación de un menor, en concurso real; y a un adolescente de 17 años, como autor del delito de tentativa de robo calificado por ser cometido con el uso de arma y tentativa de robo calificado por ser cometido con el uso de arma de utilería. en concurso real.

Tras la imputación de ambos sospechosos, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que el acusado mayor de edad permanezca detenido. Por su parte, el Juzgado Penal Juvenil, hizo lugar a la solicitud de la Fiscal y dispuso que el adolescente permanezca detenido.

La Fiscalía Especializada, ante el reporte de diversos hechos ocurridos en la misma zona y bajo la misma modalidad, inició una investigación en procura de identificar a los sospechosos. En este contexto, el pasado 10 de septiembre, en inmediaciones de ruta provincial 26 y barrio Limache, cuando una mujer practicaba deportes a bordo de una bicicleta, fue interceptada por dos hombres, quienes circulaban en una motocicleta.

Estas personas, usando un arma de fuego, intentaron despojarla del rodado y del celular. La mujer opuso resistencia y evitó el robo, logrando huir. El mismo día, personas con similares características intentaron desapoderar a una pareja de su moto en barrio El Tribuno y cuando eran perseguidos, desistieron y arrojaron el rodado en la vía pública.

Un arma no mortal

Luego de las dos tentativas de robo, la pareja de motochorros huyó hacia el este de la capital en busca de alguna circunstancial nueva víctima, pero tampoco los acompañó la suerte.

Alertado el personal policial, lograron la detención de los dos sospechosos cuando huían en la motocicleta en la que se desplazaban por la Circunvalación Sudeste.

Al momento de ser detenidos, se les secuestró el rodado, un arma similar a una pistola de aire comprimido y otros elementos de interés para la investigación. La fiscal Guzmán no descarta la intervención de los sospechosos en otros hechos sucedidos en la misma jurisdicción y modalidad.