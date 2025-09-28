Solos en la madrugada llevando sillas ajenas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Dos hombres fueron detenidos en villa Los Sauces cuando caminaban transportando en horas de la madrugada varias sillas de madera y cuero, cuyo origen no supieron justificar.

Kos dos sujetos fueron demorados y las sillas que transportaban secuestradas y se encuentran en la sede policial de la villa de oeste de esta capital (se pueden ver en la foto que publicó la policía en su página de Prensa.

El procedimiento policial se registró esta madrugada de ayer, tras un patrullaje preventivo en villa Los Sauces, en el oeste dapitalino.

Fuentes de la policía informaron que esta madrugada, efectivos de la Comisaría 13 de Villa Asunción en el marco de un patrullaje preventivo en villa Los Sauces, detectaron a dos hombres en la vía pública transportando sillas cuya procedencia no pudieron justificar.

En ese contexto, dos personas de 32 y 34 años fueron demoradas y los elementos secuestrados. Intervino la Fiscalía Penal 1.