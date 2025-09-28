¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional
Triple crimen en Florenco Varela
Santa Victoria Este
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Antisemitismo
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional
Triple crimen en Florenco Varela
Santa Victoria Este
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Antisemitismo

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Llegó a Buenos Aires Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

El hombre de nacionalidad peruana, capturado en Bolivia tras permanecer prófugo, fue trasladado este domingo a la mañana desde Jujuy. Está señalado como el presunto conductor de la camioneta usada en la noche del asesinato.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 21:53
Así llegó Víctor Sotacuro al aeropuerto de Ezeiza. Foto: captura de video de TN
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo arribó a Buenos Aires el quinto detenido en la causa, identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, quien fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón luego de varios días de búsqueda.

Notas Relacionadas

El sospechoso, de nacionalidad peruana, se encontraba oculto en un hostal cuando fue localizado por las autoridades. Tras su captura, pasó dos días alojado en un pabellón de máxima seguridad del penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Desde allí fue trasladado por vía aérea hacia Buenos Aires, en un operativo que demandó más de siete horas de viaje, con una escala en Córdoba para reabastecimiento de combustible. Finalmente, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 20:30.

El avión que trasladó a Sotacuro desde Jujuy hasta Buenos Aires.

Sotacuro quedó a disposición del juez de Garantías Fernando Horacio Pinos Guevara y fue alojado en la sede de la DDI de La Matanza, donde pasará la noche. Está previsto que sea indagado este lunes junto a otro de los imputados.

De acuerdo a la investigación, Sotacuro habría cumplido un rol clave en la logística del crimen: se lo acusa de manejar la camioneta blanca utilizada para trasladar a miembros de la organización la noche del hecho. Su rastro fue seguido cuando se comprobó que había viajado en micro hasta Jujuy, lo que permitió a los investigadores ubicarlo en territorio boliviano.

Con esta detención, ya son cinco los arrestados por la masacre de Florencio Varela, aunque la causa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD