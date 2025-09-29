Horror en Miramar: falló su paracaídas y una mujer de 52 años murió tras lanzarse desde una avioneta

Una tragedia conmociona a la ciudad de Miramar. Este domingo, pasadas las 13 horas, Rosana Back, de 52 años, murió al fallar el paracaídas durante un salto en un campo ubicado en inmediaciones de la Ruta 77, a la altura del kilómetro 5. La mujer, oriunda de Misiones y residente en Mar del Plata, era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y contaba con experiencia en este deporte.

Según relataron sus compañeros, Back utilizó un kit diferente al que usaba habitualmente, hecho que llamó la atención de los investigadores. Durante el lanzamiento, el paracaídas no se abrió y la víctima cayó en picada libre. Su cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines.

Las **autoridades judiciales** ordenaron la realización de una **autopsia** para determinar si la mujer sufrió algún problema de salud previo al salto o si hubo una **falla técnica en el equipo**. Además, se llevan adelante **pericias técnicas** para establecer con precisión las causas del accidente.

El Aeroclub Miramar emitió un comunicado lamentando “profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo” y expresando sus condolencias a familiares, allegados y colegas de la víctima. Al mismo tiempo aclararon que el club “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”.

Este episodio golpea a la comunidad de paracaidismo y deja en evidencia la importancia de las revisiones de seguridad previas a cada salto, especialmente cuando se utilizan equipos no habituales. Los resultados de la autopsia y las pericias serán fundamentales para determinar con exactitud qué sucedió en los últimos segundos de vida de Rosana Back.