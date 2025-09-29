PUBLICIDAD

Policiales

Cayeron dos salteños con más de media tonelada de cocaína en Santiago del Estero

En un operativo realizado durante la madrugada, la Policía interceptó a dos hombres oriundos de Salta que transportaban 533 “ladrillos” de cocaína ocultos en una camioneta. El cargamento supera los 4 millones de dólares.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 18:39
Un fuerte golpe al narcotráfico se registró en la madrugada del lunes en Santiago del Estero, cuando efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas detuvieron a dos salteños de 36 y 23 años que trasladaban un cargamento millonario de cocaína.

El procedimiento comenzó a la altura de la intersección de avenida Buenos Aires y calle Juan XXIII, en la localidad de Malbrán. Allí, una camioneta Toyota Hilux gris intentó evadir a los uniformados. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado y sus ocupantes mostraron un notorio nerviosismo al no poder explicar su procedencia ni destino.

Durante la requisa, los agentes descubrieron en la caja del rodado cuatro tachos metálicos de 200 litros. Con el empleo de un escáner portátil se constató que los envases tenían un doble fondo: en la parte superior contenían líquido, pero debajo se ocultaban 533 ladrillos compactos de cocaína cuidadosamente embalados.

Además de la droga, que tendría un valor superior a los 4 millones de dólares, se secuestró la camioneta, varios teléfonos celulares que serán peritados y una pistola Glock calibre 9x19.

Los dos ocupantes detenidos quedaron a  disposición de la Justicia Federal.

En el operativo intervinieron efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas con la colaboración de la Subcomisaría de Malbrán.

