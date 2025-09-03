Rescataron a cuatro personas que se extraviaron en inmediaciones de la Quebada de San Lorenzo

Cuatro personas fueron rescatadas anoche tras perderse en un cerro de Abra de la Cruz, en inmediaciones de la Quebrada de San Lorenzo. El aviso se recibió a las 20.30 a través del Sistema de Emergencias 911, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate. Según informó la Policía a El Tribuno todos eran mayores de edad y oriundos de Salta.

Efectivos de la Comisaría 9 de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios locales y profesionales del Club de Rescate Salta participaron del operativo. Los rescatados fueron asistidos por personal del Samec y se constató que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, se retiraron del lugar junto a sus familiares.

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, acompañó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia durante el operativo y destacó la coordinación de los equipos de rescate, subrayando la importancia del trabajo conjunto para atender este tipo de emergencias.