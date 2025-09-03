VIDEO: Salta recibe al encuentro sudamericano de fisicoculturismo con atletas de toda la región

El Encuentro Sudamericano de Fisicoculturismo ya se vive en Salta. Con la participación de atletas de toda la región -desde México hasta los países del Cono Sur- la capital provincial se convierte en epicentro de un espectáculo deportivo que combina disciplina, salud y superación personal.

Los organizadores destacaron que la designación de Salta como sede “no fue casualidad”, sino el resultado de gestiones iniciadas en septiembre pasado en Lima, Perú. “Para nosotros es un orgullo mostrarle al mundo el potencial que tenemos en Argentina, en nuestra ciudad y en nuestra provincia”, señalaron durante la presentación.

Entre las figuras confirmadas se encuentra la campeona sudamericana que compitió el año pasado en Perú y referentes nacionales quienes darán brillo a un certamen que congrega tanto a jóvenes promesas como a atletas de más de 60 años.

El apoyo provincial y local

El Secretario de Deportes de Salta, Ignacio García Bes, y autoridades provinciales remarcaron que el evento tiene una doble finalidad: difundir un deporte que muchas veces queda relegado frente a disciplinas más masivas como el fútbol o el básquet, y al mismo tiempo consolidar a Salta como plaza internacional.

“Lo que se busca es que cada atleta, entrenador y familia se lleve la experiencia del valor humano del salteño, y que quede claro que aquí hay un semillero de talentos”, aseguró el Gastón Galíndez, diputado provincia, quien también resaltó la importancia de transmitir hábitos saludables y disciplina a los jóvenes.

Fisicoculturismo y valores

En las conferencias, los referentes coincidieron en que el fisicoculturismo no solo forma atletas, sino personas con disciplina y constancia. “Cuando un deportista sube al escenario, más allá del resultado, está transmitiendo un mensaje a los chicos: que el esfuerzo y la dedicación mejoran la vida”, enfatizaron.

El encuentro cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Salta, la Municipalidad y organismos deportivos nacionales, además de jurados y delegados internacionales.

Cronograma del encuentro

El programa comienza el 26 de septiembre con el Campeonato Argentino, continuará con la inspección y competencias preliminares del Sudamericano y culminará con las finales del Campeonato Sudamericano, donde se consagrarán los mejores exponentes del continente.

Con esta cita, Salta no solo abre sus puertas al fisicoculturismo de élite, sino que se posiciona como anfitriona de un evento que busca romper prejuicios, crecer en visibilidad y demostrar que el deporte es también un camino de salud, disciplina y transformación personal.