Una "guitarreada" de lujo que traerá a la memoria a la querida La Moro

Se viene hoy una nueva velada de "Son Ellas Made in Moro", la reconocida guitarreada de los miércoles en el Museo del Instrumento (Vicente López 359). El inicio está previsto para las 21. En esta oportunidad estarán como invitados: Marcela Ceballos, y Gustavo Córdoba, dos solistas que vienen trabajando duro para insertarse en el circuito del canto popular nacional.

Una iniciativa de Jimena Teruel y Verónica Marcos, integrantes del dúo Son Ellas, que prosiguen las convocantes guitarreadas que alguna vez creó Cristina Laspiur, más conocida como La Moro (esposa del nochero Mario Teruel), una mujer que dejó un vacío tremendo en nuestro circuito folclórico, y en los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Una pluma privilegiada, pero principalmente un persona con grandes valores y principios, siempre presente ante la necesidad de cualquier ser humano.

¡Cómo no recordar sus guitarreadas en Gieco!...saliendo a las apuradas cuando el sol empezaba a pegar en los ojos. Por algunas temporadas, los mejores cantores, músicos y poetas, exhibieron sus inquietudes entre esas cuatro paredes. También muchos amantes del género, pudieron conocer en persona, a algunos de sus ídolos.

Pasaron sobrados años, y ahora en la voluntad de su hija Jimena, y la talentosa Verónica, nació la idea de volver a "guitarrear", también como una manera de mantener presente la figura de La Moro, que seguramente desde algún disfrutará estas veladas musicales.

"Son Ellas"

Simplemente un día decidieron llamarse "Son Ellas" y allí empezó a desandar una hermosa historia de música y canto que las llevó a los escenarios más importantes del país. Nacieron en otro formato, y hoy se muestra como dúo. La agrupación nació en esta tierra bendita del folclore. Su repertorio cristaliza canciones donde se fusionan ritmos folclóricos, latinos y baladas, abriendo un abanico de posibilidades que las lleva a tener un estilo propio, con un "rótulo" muy particular.

Esta noche también estará la cantante salteña Marcela Ceballos, quien ofrecerá todas sus nuevas canciones, además de los grandes clásicos que la llevaron a ocupar un lugar de privilegio dentro del circuito folclórico de nuestra provincia.

"Estoy en un momento especial de mi carrera, puedo vislumbrar mi identidad, que es por lo que tanto luché en mis años de escenario", aseguró Marcela Ceballos, una mujer que se agranda frente a los desafíos y que lentamente va encontrando su lugar dentro del circuito en el canto popular.

Nada fue casual, Marcela viene trabajando desde hace bastante tiempo, siempre con sobrada dedicación y esfuerzo. Tomó clases de canto con Marcelo Alarcón y Cecilia De Singlau. "Llevo 16 años como solista, siempre dando un pasito hacia adelante. Siento que mi trabajo no fue en vano, hoy siento reconocimiento en distintos puntos del país y eso me alienta a seguir predicando con mi canto", sostuvo la folclorista salteña.

Esta talentosa y hermosa cantora recorrió los distintos escenarios del país "El folclore lo empecé a consumir desde la cuna, vengo de una familia de músicos y cantores", dijo.

Sobre el escenario también estará Gustavo Córdoba, quien regresó a su "primer amor". En los últimos años decidió encarar nuevamente su carrera como solista, con alentadores proyectos y una plena confianza.

"Estoy en una nueva etapa de mi vida, con un grado de madurez que me lleva a apostar de una manera decidida y muy particular. Por lo pronto, ansío cantarle a mi gente lo antes posible, extraño ese mimo especial del público de mi provincia", señaló este cantor nacido en la localidad de Joaquín V. González.

"En los últimos tiempos vengo interpretando sobre los escenarios mis nuevas canciones, compuestas con amigos como Jimena Teruel, Daniel Cuevas, Gustavo Wierna, Tecla Farías, Luis "Tucán" Peretti, Hugo Ruiz, La Moro y Mario Teruel. Iré sacando singles con videoclips, para finalmente plasmarlo en un material discográfico", resaltó el folclorista, quien se encuentra radicado desde hace más de 20 años en la capital salteña.