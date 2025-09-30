PUBLICIDAD

Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Serenata a Cafayate 2026
Alcohol al volante
cerrillos
Educación en Salta
cepo
moda en cerrillos
Policiales

Persecución en Cerrillos: conductor borracho quiso fugarse de un control en plena avenida principal

Un hombre que conducía en estado de ebriedad evadió un control de tránsito, protagonizó una persecución y fue detenido en una estación de servicio.
Martes, 30 de septiembre de 2025 09:05
Conductor manejaba alcoholizado. Fotografía ilustrativa
Un violento episodio alteró la calma de Cerrillos durante el fin de semana. Un conductor que manejaba un Ford Fiesta color blanco iba zigzagueando por la avenida principal mientras ingería bebidas alcohólicas -según relataron medios locales- fue señalado por un motociclista que alertó a las autoridades.

Las agentes Georgina y Elena, de la Dirección de Tránsito Municipal, intentaron detenerlo en un control, pero el sujeto ignoró la orden y aceleró. Acto seguido, las trabajadoras abordaron un móvil oficial y lo persiguieron hasta una estación de servicio. Allí, pidieron apoyo policial. El hombre intentó escapar por la playa de estacionamiento, pero terminó acorralado sin salida.

Fuera de sí, comenzó a insultar a todos hasta que llegaron los efectivos de seguridad y lograron reducirlo. El test de alcoholemia dio positivo, confirmando que conducía en estado de ebriedad.

El hecho generó gran repercusión por el riesgo al que expuso a los vecinos y por la rápida reacción de las agentes que lograron neutralizar la situación antes de que se transformara en una tragedia.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

