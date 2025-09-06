PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Escándalo de corrupción en ANDIS
elecciones bonaerenses
Cámara de Turismo de Salta
Enfermedades respiratorias
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Escándalo de corrupción en ANDIS
elecciones bonaerenses
Cámara de Turismo de Salta
Enfermedades respiratorias
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Baleó en un tobillo a un hombre con una tumbera

Ocurrió en la ciudad de Orán. El agresor fue detenido
Sabado, 06 de septiembre de 2025 02:12
Una arma tumbera.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven fue detenido por la policía de Orán luego que protagonizara un violento hecho de sangre, donde un hombre resultó baleado en un tobillo por el acusado, quien utilizó un arma hechiza o tumbera para lesionar a su víctima.

El ataque se produjo cuando la víctima se negó a darle dinero al sujeto, que se hallaba fuera de sí, supuestamente.

Tras la detención del iracundo, el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, imputó de forma provisional a un hombre de 21 años como autor de los delitos de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma fuego y resistencia a la autoridad, en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido.

El hecho sucedió en inmediaciones de calle Saavedra y pasaje Suipacha, en la ciudad de Orán, donde un hombre se encontraba realizando compras y fue abordado por un joven, conocido en el ámbito delictivo, quien le exigió dinero de forma violenta.

Ante la negativa, el agresor le efectuó un disparo en un tobillo, y luego se dio a la fuga.

Luego, al ser identificado por personal policial, se resistió de forma violenta a la aprehensión. En ese momento, se le secuestró un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera".

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD