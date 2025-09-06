Baleó en un tobillo a un hombre con una tumbera

Un joven fue detenido por la policía de Orán luego que protagonizara un violento hecho de sangre, donde un hombre resultó baleado en un tobillo por el acusado, quien utilizó un arma hechiza o tumbera para lesionar a su víctima.

El ataque se produjo cuando la víctima se negó a darle dinero al sujeto, que se hallaba fuera de sí, supuestamente.

Tras la detención del iracundo, el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, imputó de forma provisional a un hombre de 21 años como autor de los delitos de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma fuego y resistencia a la autoridad, en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido.

El hecho sucedió en inmediaciones de calle Saavedra y pasaje Suipacha, en la ciudad de Orán, donde un hombre se encontraba realizando compras y fue abordado por un joven, conocido en el ámbito delictivo, quien le exigió dinero de forma violenta.

Ante la negativa, el agresor le efectuó un disparo en un tobillo, y luego se dio a la fuga.

Luego, al ser identificado por personal policial, se resistió de forma violenta a la aprehensión. En ese momento, se le secuestró un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera".