Secuestraron más de 148 kilos de carne en mal estado en Cerrillos

Un procedimiento de la Policía Rural y Ambiental de El Carril terminó con el decomiso de más de 148 kilos de carne vacuna y pollo que estaban siendo ofrecidos en condiciones irregulares en la localidad de Cerrillos.

El operativo se llevó adelante en la jornada de hoy en barrio Santa Rita, donde los uniformados constataron la tenencia y comercialización de productos cárnicos que no cumplían con las normas sanitarias mínimas, representando un riesgo para la salud pública.

Como resultado, una mujer quedó infraccionada por infringir las normativas vinculadas a la seguridad alimentaria. Además, el caso fue derivado a la Fiscalía Penal de Cerrillos y al Juzgado de Garantías 4, que intervendrán en la causa.

Los controles de este tipo buscan prevenir la venta de productos en mal estado y garantizar que los comercios cumplan con las exigencias legales para la manipulación y comercialización de alimentos.