Tragedia en La Frontera de Pinamar: un nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en los médanos

La postal de verano en los médanos de Pinamar, asociada al descanso y a la aventura, se quebró en segundos. En La Frontera, un área emblemática por la circulación de vehículos todoterreno y de doble tracción, un choque frontal dejó a un niño de 8 años en estado crítico y encendió una señal de alarma sobre los riesgos de transitar por zonas de arena con vehículos de alta potencia.

El siniestro involucró a un UTV de color rojo -vehículo recreativo preparado para médanos- y a una camioneta Volkswagen Amarok blanca. El impacto fue tan violento que el menor, que viajaba en el rodado todoterreno, debió ser reanimado en el lugar antes de su traslado de urgencia al sistema de salud local.

El estado de salud del niño

De acuerdo con la información médica, el chico ingresó inconsciente al Hospital Municipal de Pinamar, con una lesión craneal severa, y permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado.

En el UTV también se desplazaba una mujer, quien conducía el vehículo, y un hombre que sufrió heridas de consideración en el rostro como consecuencia del choque frontal. Todos recibieron asistencia inmediata.

Un dato que sumó dramatismo a la escena fue la presencia circunstancial de una médica en la zona, quien brindó primeros auxilios y colaboró con las maniobras iniciales de reanimación hasta la llegada de las ambulancias.

El episodio derivó en la intervención de las autoridades policiales y judiciales, que iniciaron actuaciones para reconstruir la mecánica del impacto y establecer responsabilidades.

Las pericias buscan determinar si ambos vehículos circulaban por sectores habilitados, si respetaban las normas de seguridad exigidas para este tipo de terrenos y si existieron excesos de velocidad o maniobras imprudentes. Por el momento, los conductores de la Amarok y del UTV quedaron a disposición de la Justicia para prestar declaración testimonial.

Un operativo de emergencia en plena playa

Tras el choque, se montó un operativo de emergencia con la participación de bomberos, personal policial y servicios médicos, que trabajaron tanto en la asistencia a las víctimas como en la preservación del lugar para el trabajo pericial. La complejidad del terreno, sumada a la concurrencia de turistas, obligó a un despliegue coordinado para despejar la zona y garantizar la seguridad.

La Frontera es uno de los puntos más visitados por quienes buscan experiencias off-road durante la temporada alta. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten año tras año sobre la peligrosidad del tránsito mixto entre UTV, cuatriciclos y camionetas, especialmente cuando confluyen familias y peatones.

Este hecho vuelve a poner en discusión la necesidad de controles más estrictos, señalización clara y conciencia vial en áreas recreativas. Mientras tanto, la atención permanece puesta en la evolución del niño, cuyo estado mantiene en vilo a la comunidad y a los veraneantes que presenciaron una escena que nadie esperaba encontrar en medio del descanso.