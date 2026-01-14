PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones
Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Cerró El Crestón: los hombres extraviados se desorientaron por las inclemencias del tiempo y fueron hallados en buen estado

Gastón Emanuel Ortiz y Matías Catriel Ortiz fueron encontrados este miércoles en una zona rural cercana a Metán. Según el informe oficial, ambos perdieron la orientación debido a las condiciones climáticas adversas y descendieron acompañados por personal de Caballería. 
Miércoles, 14 de enero de 2026 23:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La búsqueda de Gastón Emanuel Ortiz y Matías Catriel Ortiz concluyó este miércoles con resultado positivo luego de que ambos fueran hallados en buen estado de salud en una zona rural cercana a la ciudad de Metán. Según el informe oficial de la División Caballería Metán, los hombres manifestaron que se desorientaron debido a las inclemencias climáticas, lo que les impidió continuar con normalidad el descenso.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17, en inmediaciones de la finca Balderrama, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad. Una patrulla montada logró dar con ambos, quienes descansaron durante aproximadamente 40 minutos y luego continuaron el descenso acompañados y asistidos por el personal policial, sin presentar lesiones ni complicaciones de salud.

Los dos hombres se encontraban desaparecidos desde el 3 de enero, cuando se internaron en una zona de cerros con destino al cerro El Crestón. La preocupación creció al no regresar en la fecha prevista y tras perderse el contacto, lo que derivó en la denuncia formal presentada por un familiar y la activación del protocolo de búsqueda.

De acuerdo a la información aportada, ambos contaban con experiencia previa en este tipo de recorridos y habían salido con equipamiento adecuado y teléfonos celulares. El último contacto se produjo el 10 de enero, cuando enviaron mensajes indicando que se encontraban bien, aunque sin mayores precisiones. Las condiciones climáticas adversas registradas en la zona durante esos días habrían sido determinantes para que perdieran la orientación.

Tras ser localizados, Ortiz y su sobrino fueron trasladados al hospital de Metán de manera preventiva para controles médicos de rutina. Desde la fuerza policial confirmaron que el operativo finalizó sin inconvenientes y que el extravío estuvo directamente vinculado a factores climáticos que complicaron la visibilidad y el desplazamiento en el terreno.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD