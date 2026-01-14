Buscan a dos hombres que salieron rumbo al cerro El Crestón y no regresaron

La preocupación crece por el paradero de dos hombres que permanecen desaparecidos desde hace varios días tras internarse en una zona de cerros y ríos del Valle de las Conchas. Se trata de Gastón Emanuel Ortiz, de 33 años, y su sobrino Matías Catriel Ortiz, de 28, quienes salieron el pasado 3 de enero con destino al cerro El Crestón y no regresaron según lo previsto.

De acuerdo a la denuncia realizada por Héctor Leonardo Ortiz, padre de uno de los jóvenes, ambos partieron en la madrugada del 3 de enero alrededor de las 5, luego de ser acompañados hasta el primer cruce del río de las Conchas. La idea era retornar el 13 de enero y, según relataron antes de salir, si no lo hacían para esa fecha era porque algo había ocurrido.

Los dos contaban con experiencia previa en este tipo de travesías y se internaron con equipamiento completo y teléfonos celulares. El último contacto se produjo el 10 de enero a las 16.50, cuando enviaron mensajes por WhatsApp asegurando que se encontraban bien, sin precisar mayores detalles. Además, el 5 de enero Matías compartió su ubicación, que marcaba la zona de Alisal.

Ante la falta de novedades, el denunciante intentó buscarlos por sus propios medios hasta el primer cruce del río, cerca de la planta de tratamiento de agua potable, aunque no logró obtener resultados positivos. Finalmente, este martes por la madrugada se formalizó la denuncia y se dio intervención a las autoridades para activar el protocolo de búsqueda.

Gastón Emanuel Ortiz es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,83 metros, es de tez blanca, cabello corto ondulado castaño claro y tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. Al momento de salir vestía camisa de grafa verde oliva, pantalón corto negro y zapatillas Salomón color naranja. Llevaba una mochila azul con gris y su teléfono es el 2995816089.

Matías Catriel Ortiz también es de contextura robusta, mide alrededor de 1,70 metros, tez blanca y cabello corto castaño oscuro. Tiene tatuajes con nombres en ambos brazos y uno en el pecho. Vestía remera beige, pantalón rojo y zapatillas Adidas negras. Portaba una mochila negra y su número de contacto es 3875362570.

Cualquier información que pueda aportar datos sobre su paradero puede resultar clave para avanzar con la búsqueda.