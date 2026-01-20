El Estado proveerá abogado a la joven detenida en Brasil

Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que permanece demorada en Río de Janeiro tras ser acusada de racismo luego de protagonizar un incidente a la salida de un boliche el pasado 14 de enero fue recibida ayer por el cónsul argentino.

Mientras permanece inhabilitada para salir del país y regresar a la Argentina, la joven santiagueña fue ayer recibida en la representación diplomática en donde se le podrá proveer de un abogado defensor para que la represente durante la audiencia con el juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro, quien está a cargo de la causa.

Es asistida desde Santiago del Estero por Sebastián Robles -quien fue parte de la reunión a través de plataformas virtuales- la defensa de la joven santiagueña pedirá que morigere la medida dispuesta sobre ella.

Si bien Agostina -en diálogo con El Liberal- manifestó que aún no tiene fecha para la audiencia con el juez, sus representantes buscarán la manera de que pueda regresa y continuar con el proceso a través de la virtualidad.

"Por ahora no tengo ninguna novedad, solo que hoy -por ayer- voy al consulado y ahí veremos el abogado que me representará aquí" explicó la joven.

Agostina también explicó que tras la reunión deberá trasladarse hasta una sede de la Justicia brasileña para que le coloquen una tobillera electrónica. "Me dijeron que tenía que ir cinco días después de la denuncia", sostuvo.

Por su parte Robles, manifestó: "me voy a comunicar con el abogado de la embajada en Río de Janeiro. La idea es tratar de morigerar la medida cautelar".

Abogado cuestionó la "desproporción"

Para el abogado que defiende desde Santiago del Estero a la influencer detenida en Ipanema las medidas adoptadas por la justicia del vecino país son muy gravosas.

Dijo: "por una denuncia unilateral de la supuesta víctima de la injuria sin derecho a que ella se defienda y le ponen una medida tan gravosa. No puede ser que la persona que lo denuncia que le hizo un gesto de agarrarse los genitales y que por el solo hecho que es una persona de color los derechos de él se respeten y los derechos de ella no", sostuvo.

Más tarde el Robles continuó: "vamos a pedir que se la deje regresar ya que ella tiene arraigo comprobado en Argentina. Puede venir acá y asistir a todas las comparecencia por medio virtual y con respecto al monitoreo es discutible por proporcionalidad de la medida. Ella compareció voluntariamente a la comisaría tras la denuncia".

Además explicó: "hoy tiene que estar en la embajada y haremos una videollamada con el abogado de ahí; seguramente va a ser citada al juzgado y veremos si morigera la medida así pueda regresar".