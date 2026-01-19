Temporal en Salta: rescates, evacuaciones, rutas cortadas y barrios aislados

Las intensas lluvias registradas entre el domingo por la tarde y ayer en distintos puntos de la provincia obligaron a desplegar operativos de emergencia, con personas rescatadas, familias evacuadas, caminos intransitables y barrios que quedaron incomunicados durante horas. Los operativos se concentraron principalmente en La Caldera, Campo Quijano y Vaqueros, aunque hubo intervenciones en otros puntos del territorio provincial.

En materia vial, se registraron cortes totales en rutas de la zona norte. En Islas de Cañas y El Condado, las rutas 18 y 19 permanecían inhabilitadas por la gran cantidad de agua sobre la calzada, mientras que el resto de las rutas provinciales estaban transitables con extrema precaución.

Uno de los operativos de mayor magnitud se desarrolló en Campo Quijano, donde 31 personas que realizaban senderismo en el paraje Corralito debieron ser rescatadas tras ser sorprendidas por la repentina crecida del río Puyil el domingo. El intenso procedimiento demandó la intervención de personal de Defensa Civil, el Grupo de Rescate Montaña Salta, Bomberos de la Policía y efectivos de la comisaría de la jurisdicción. En Vaqueros, en tanto, dos personas fueron puestas en resguardo por personal policial luego de quedar atrapadas en el cauce del río, en inmediaciones del puente de la localidad.

Situación en La Caldera

En La Caldera, la crecida del río Wierna generó múltiples intervenciones. En un camping ubicado a la altura del kilómetro 1615, en cercanías del campo Los Teros, fue necesario montar una tirolesa para rescatar a 14 personas que habían quedado aisladas por el rápido aumento del caudal. El operativo se extendió durante varias horas y permitió evacuar a todos sin que se registraran heridos. Además, en la misma zona fueron asistidos dos hombres mayores y una menor que habían quedado varados, y se auxilió a otras cuatro personas cuyo vehículo quedó anegado.

Sin embargo, la tormenta volvió a exponer una situación que los vecinos de La Caldera vienen denunciando desde hace semanas. En barrios del sur, como El Nogalar y La Milagrosa, las lluvias intensas se traducen de manera recurrente en calles intransitables, arroyos desbordados y sectores completamente aislados, en un contexto de falta de obras hidráulicas y servicios básicos.

Marta Medina, vecina hace ocho años, explicó que cada vez que llueve con fuerza el barrio queda incomunicado. "Cuando llueve no hay entrada ni salida, no puede entrar ni una ambulancia", relató. Ante la ausencia de respuestas, los propios vecinos debieron improvisar soluciones precarias para poder circular a pie, como la construcción de puentes provisorios con tarimas y postes.

La situación se agrava por la falta de agua potable. Según contó Medina, las familias dependen de camiones municipales para acceder al agua de consumo. "Pagamos los impuestos, pero no tenemos soluciones a nuestros problemas. Solo aparecen cuando hay campaña política", sostuvo, al describir la sensación de abandono que atraviesan muchas familias, varias de ellas con bebés y niños pequeños.

La vecina aseguró que en la Municipalidad nadie los atiende, directamente les cierran las puertas. "Lo que nos dicen es que la culpa es nuestra por venir a vivir a estos barrios, que son zonas que se inundan. Eso genera mucha impotencia", señaló.