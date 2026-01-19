La crecida y la furia del agua del río Vaqueros arrasaron una parte clave de la obra del nuevo puente que lo unirá con Salta

La escena no fue la de un hecho aislado ni repentino, sino la consecuencia visible de un proceso que se fue gestando con el correr de las horas. La torrencial lluvia caída entre el sábado y el domingo en Salta volvió a poner en tensión a los cursos de agua de la provincia y dejó una postal repetida en distintos puntos: ríos crecidos, márgenes socavadas y familias que debieron ser asistidas de urgencia.

Uno de los episodios más delicados se registró sobre el río Vaqueros, donde la fuerza del agua terminó afectando de lleno a una obra pública en ejecución, visitada días atrás por el gobernador Gustavo Sáenz y que, según el cronograma oficial, debía estar concluida en abril próximo. La crecida fue tan veloz que no dio margen de maniobra: cedió la costa y todo lo que estaba montado en ese sector terminó cayendo al río.

El encargado de la obra, Alejandro Salvatierra, describió con crudeza lo ocurrido. “El río creció muy rápido y nos llevó todo”, explicó al relatar cómo la correntada arrastró un tráiler donde se guardaban herramientas, un grupo electrógeno y baños químicos. Aclaró además que el tráiler no era una vivienda para el sereno, sino un espacio de guardado para los trabajadores. “El agua llegaba con muchísima fuerza. Logramos rescatar el tráiler, pero ahora habrá que ver si el tiempo nos da tregua para seguir trabajando”, señaló.

El impacto no fue solo material. La incertidumbre se instaló en la continuidad de la obra, en un contexto donde el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no resulta alentador: se espera que las lluvias persistan al menos hasta el próximo domingo, lo que mantiene en alerta a quienes trabajan a la vera del río y a los vecinos de la zona.

La situación en Vaqueros se volvió aún más compleja con el correr de las horas. El caudal del río no solo aumentó, sino que comenzó a comer las costas de ambos lados, tanto del sector que corresponde a la localidad como del lado de la Ciudad de Salta, a la que el río separa naturalmente. En ese contexto, 29 familias debieron ser asistidas por las inundaciones, aunque las autoridades confirmaron que no hubo que lamentar víctimas fatales durante el fin de semana ni en las primeras horas del lunes.

Los rescates se multiplicaron en distintos puntos del área metropolitana. El responsable de prensa de la Policía de Salta, Flavio Peloc, informó que dos personas fueron rescatadas en el río Vaqueros, mientras que en el río La Caldera debieron intervenir para auxiliar a un hombre y su hija, además de otra persona en un operativo que demandó entre dos y tres horas debido a la fuerza del agua y a las condiciones del terreno.

Un escenario similar se vivió en Campo Quijano, donde el río Mojotoro dejó a unas 30 personas aisladas. Para poder evacuarlas, los equipos de emergencia debieron armar una tirolesa improvisada que permitió cruzarlas desde el otro margen del río, en una maniobra compleja que volvió a poner en evidencia el riesgo que implican estas crecidas repentinas.

Con ríos y arroyos desbordados en distintos puntos de la provincia, las autoridades reiteraron el pedido de evitar concurrir a cursos de agua, incluso en zonas que suelen ser utilizadas para recreación. El caudal elevado y la inestabilidad de las márgenes representan un riesgo constante, especialmente mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas, le dijo a Radio Salta.

Las lluvias dejaron su huella en Salta y reactivaron una advertencia conocida pero vigente: cuando el agua baja de los cerros y encuentra su cauce, lo hace con una fuerza que no admite descuidos. Hoy, la prioridad está puesta en la asistencia a las familias afectadas, en la seguridad de quienes viven y trabajan cerca de los ríos, y en seguir de cerca una semana que, según los pronósticos, seguirá marcada por el agua.