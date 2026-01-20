PUBLICIDAD

20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Acuerdo UE - Mercosur
Causa Nisman
Luciano Benavides
Peligro latente: Animales sueltos
pesca ilegal
Crimen organizado
Tensión global
Pádel
Crecida del río Bermejo
Subsidios de luz y gas
Temporal en Salta

Alerta de "alto riesgo" por desbordes del río Bermejo en el Chaco salteño

La actual crecida tiene los niveles más altos registrados en el presente ciclo hidrológico con real peligro para los departamentos San Martín y Rivadavia.
Martes, 20 de enero de 2026 09:32
Desde el Sistema de Alerta Pilcomayo informaron sobre el "peligro de desrborde" el río Bermejo por el nivel de crecida con los niveles más altos registrados en el presente ciclo hidrológico. Los registros muestran niveles de "alto riesgo" para las poblaciones de San Martín y Rivadavia para toda la semana.

La última medición registrada en la medianoche de este martes 20, en Pozo Sarmiento, registra una altura de 6,79 m en creciente. "Este es un nivel de muy alto riesgo por desbordes aguas abajo y especialmente en Rivadavia (ambas bandas)", indica el Sistema de Alerta Temprana.

"Al nivel de peligrosidad, de esta creciente, deben sumarse los caudales del Río Colorado y del San Francisco, que se suman al Bermejo aguas abajo de Pozo Sarmiento. Se alerta a todas las poblaciones de la zona coste de San martín y zonas anegables o aislables de Rivadavia por descordes importantes durante el resto de la semana", amplía el informe. 

 

