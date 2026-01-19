Lluvia en Vaqueros: casi 30 familias afectadas por el ingreso de agua a sus casas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes provocaron anegamientos y complicaciones en distintos barrios de Vaqueros, donde al menos 29 familias se vieron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas.

Ante esta situación, se activó un operativo de asistencia social luego del relevamiento inicial. A partir de ese diagnóstico, se desplegó un protocolo de emergencia para brindar ayuda inmediata a los damnificados.

La asistencia incluyó la presencia de equipos especializados en el territorio, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el temporal, mientras se continúa evaluando el impacto total de las precipitaciones.

En paralelo, se confirmó que durante el mediodía de este lunes se llevará adelante un operativo similar en Aguaray, donde varias familias resultaron perjudicadas por la crecida de una cañada tras las lluvias de las últimas horas.