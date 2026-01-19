VIDEO. Intensa crecida del río en La Caldera: rescataron a 14 personas atrapadas en un camping

Una repentina crecida del río en La Caldera obligó este lunes a rescatar a 14 personas, entre ellas varios menores, que habían quedado atrapadas en un camping ubicado a la altura del kilómetro 1615 de la ruta, en cercanías del campo Los Teros. El episodio se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la región durante las últimas horas.

Según se informó desde el lugar, el aumento del caudal fue rápido y sorpresivo, lo que impidió que quienes se encontraban acampando pudieran abandonar el predio por sus propios medios. El desvío del río y la fuerza del agua bloquearon las salidas habituales, dejando aislado al grupo durante la madrugada.

Foto: Javier Rueda

El operativo de rescate se extendió durante toda la mañana y contó con la intervención de Bomberos, personal policial, efectivos de Seguridad Vial y de la unidad lacustre, quienes lograron evacuar a todas las personas sin que se registraran lesiones. Entre los rescatados había niños de apenas dos años y adolescentes, además de adultos de hasta 30 años.

Qué dijo el propietario del camping

Franco Nieva, hijo del propietario del camping, explicó que la situación se desencadenó de manera inesperada. “La crecida no avisa, de un momento a otro viene el agua y quedaron sin poder salir. Gracias a Dios se pudo rescatar a todos y nadie salió herido”, señaló. Indicó además que, si bien ya habían tenido crecidas de similar magnitud en otras oportunidades, era la primera vez que ocurría con personas alojadas dentro del predio.

Foto: Javier Rueda

Desde las fuerzas intervinientes detallaron que el operativo concluyó cerca de las 3.30, cuando se logró trasladar a todos los evacuados a zona segura. Posteriormente, las personas fueron retiradas del lugar por familiares y regresaron a sus domicilios.

Además del rescate en el camping, se confirmó que al menos 15 personas debieron ser evacuadas en distintos puntos de La Caldera, debido a anegamientos y al impacto del agua sobre viviendas cercanas al cauce del río. El panorama seguía siendo delicado al mediodía, con sectores inundados y un caudal que continuaba elevado.

Foto: Javier Rueda

Las autoridades reiteraron las recomendaciones habituales para este tipo de situaciones: evitar permanecer en zonas cercanas a ríos y arroyos durante alertas meteorológicas.