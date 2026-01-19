Quedaron atrapados por la crecida: rescate de senderistas, bañistas y pescadores en Salta

El agua avanzó con furia y rapidez. Sin dar margen. En pocas horas, ríos y cauces del Valle de Lerma cambiaron su fisonomía habitual y obligaron a desplegar operativos de rescate en Campo Quijano, La Caldera y Vaqueros, donde más de 30 personas debieron ser asistidas tras quedar aisladas por crecidas repentinas. El trabajo coordinado entre organismos provinciales y cuerpos voluntarios permitió resolver situaciones de riesgo en escenarios complejos y con condiciones meteorológicas adversas.

El episodio más numeroso se registró en Campo Quijano, en el paraje Corralito, donde 31 personas que realizaban senderismo quedaron atrapadas por la crecida del río Puyil. La suba del caudal se produjo en un lapso breve, lo que impidió el retorno del grupo por los pasos habituales. El rescate demandó un operativo intensivo, con intervención de Defensa Civil, rescatistas de montaña, bomberos y efectivos policiales de la jurisdicción, que lograron poner a todos a resguardo sin que se registraran lesiones.

En La Caldera, la situación se concentró en inmediaciones de un camping cercano al río Wierna. Allí, dos hombres adultos y una menor quedaron varados por el avance del agua y fueron evacuados de manera preventiva. A la par, se brindó asistencia a cuatro personas cuyo vehículo quedó anegado en la zona. Las tareas incluyeron maniobras fluviales y el uso de equipamiento específico para actuar en cauces crecidos.

También en Vaqueros se activó un procedimiento en la zona del puente de la localidad, donde dos personas quedaron atrapadas en el cauce del río. Personal policial logró asistirlas y trasladarlas a un lugar seguro, mientras se evaluaban las condiciones del sector ante la persistencia de las lluvias.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que los relevamientos continúan en distintos puntos de la provincia, con monitoreo permanente de ríos y arroyos ante la posibilidad de nuevas crecidas. Las autoridades remarcaron que este tipo de episodios responde a tormentas intensas que pueden generar aumentos súbitos de caudal, incluso cuando no llueve directamente en el lugar.

En ese marco, se reiteraron recomendaciones clave ante alertas meteorológicas: permanecer en los hogares; no concurrir ni permanecer en ríos, diques o espejos de agua; alejarse de árboles y postes; asegurar techos y estructuras livianas; no arrojar residuos que obstruyan desagües y evitar sacar la basura a la vía pública durante tormentas.

Para quienes deban circular, se aconseja desestimar traslados innecesarios y, en caso de estar en ruta, conducir a velocidad reducida, con luces bajas encendidas y extrema precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado. El llamado es a priorizar la prevención y atender los avisos oficiales, en un contexto climático que exige decisiones responsables para evitar situaciones de riesgo.