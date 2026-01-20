El impacto oculto de la pesca ilegal quedó al descubierto en la ruta provincial 5

El movimiento habitual de vehículos sobre la Ruta Provincial 5, una vía clave para la circulación productiva y turística del sudeste salteño, se vio interrumpido con un control preventivo que terminó revelando una práctica prohibida que impacta de lleno en los recursos naturales de la región.

El hecho se registró el domingo, a la altura del kilómetro 100, en jurisdicción de Las Lajitas, cuando personal de la Sección Policía Rural y Ambiental realizaba un control vehicular de rutina. Durante la fiscalización de dos vehículos, los efectivos advirtieron irregularidades en la carga transportada.

Al inspeccionar el interior, constataron el traslado de 24 piezas ictícolas sin vida, junto con una red tipo pollera, un elemento expresamente prohibido por su alto impacto depredador sobre los cursos de agua. La utilización de este tipo de redes impide la selectividad de especies y tamaños, afectando de manera directa el equilibrio del ecosistema.

Ante esta situación, se procedió a infraccionar a dos hombres, de 25 y 61 años, por pesca ilegal, en el marco de lo establecido por el artículo 91 del Código Contravencional. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Contravencional, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Como parte del procedimiento, las autoridades avanzaron con el secuestro y decomiso de la totalidad de las especies ictícolas, además del elemento de pesca utilizado. Según se informó, este tipo de operativos busca prevenir prácticas clandestinas que no solo violan la normativa vigente, sino que también ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos del interior provincial.