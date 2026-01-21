PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Pesca ilegal en Salta
Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Pesca ilegal en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Pesca ilegal en Salta

Paraje Sumalao: Un operativo ambiental detectó una fuerte depredación en el río Arenales

Un operativo preventivo en el Valle de Lerma dejó al descubierto el impacto de la pesca furtiva, con el secuestro de decenas de ejemplares que ponen en riesgo el equilibrio biológico de la cuenca del Arenales.
Miércoles, 21 de enero de 2026 06:57
Pescadores siguen depredando los ríos salteños. Durante el control se fiscalizaron cinco vehículos y se procedió al secuestro de 42 pescados.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El río parece calmo, pero bajo su superficie se libra una batalla constante. No es solo contra la contaminación o la sequía, sino también contra prácticas que, lejos de ser aisladas, se repiten y dejan huellas profundas en el ambiente. En los últimos días, un operativo de control dejó al descubierto una nueva situación de pesca ilegal que afectó directamente al río Arenales, uno de los cursos de agua más vulnerables de la provincia.

La intervención se realizó en jurisdicción de La Merced, más precisamente en el paraje Sumalao, durante un patrullaje preventivo que se desarrollaba por caminos rurales con acceso al río. Allí, personal de la Sección Rural y Ambiental de El Carril detectó maniobras prohibidas vinculadas a la extracción indiscriminada de fauna ictícola.

Como resultado del procedimiento, fueron infraccionados cinco hombres por infringir el artículo 91 de la Ley Contravencional, que sanciona las acciones que atentan contra el ecosistema. Durante el control se fiscalizaron cinco vehículos y se procedió al secuestro de 42 pescados.

Las especies incautadas fueron sábalo y bagre, fundamentales para el equilibrio del sistema fluvial. Especialistas advierten que la captura masiva de estos ejemplares altera los ciclos reproductivos y afecta de manera directa la biodiversidad del río, generando un daño que muchas veces resulta irreversible.

Desde el área interviniente remarcaron que este tipo de acciones no puede encuadrarse dentro de la pesca recreativa. “Cuando se extraen grandes cantidades de peces sin ningún tipo de control, estamos frente a un hecho de depredación ambiental”, señalaron fuentes vinculadas al operativo, al tiempo que alertaron sobre la presión constante que sufren los ríos del Valle de Lerma. En la causa tomó intervención el Juzgado de Garantías 7, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.  

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD