Una maniobra en moto lo dejó expuesto y reveló un delivery de droga

El movimiento habitual de las calles del barrio Círculo I, en la zona sur de la capital, se vio alterado por una escena que comenzó de manera casi imperceptible. Una maniobra en moto, fuera de lo común, fue suficiente para llamar la atención durante un recorrido preventivo y dar inicio a una intervención que terminó exponiendo una forma de narcomenudeo cada vez más frecuente en la ciudad.

Efectivos de la Comisaría 4 de San Remo realizaban tareas de patrullaje cuando observaron a un joven que circulaba en motocicleta y que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar de manera repentina. Esa reacción motivó un acompañamiento controlado para proceder a su identificación y verificar la situación.

Con la colaboración de personal de la Base Operativa Círculo I, el motociclista fue interceptado a corta distancia. Se trataba de un joven de 19 años, quien fue demorado y sometido a una requisa preventiva conforme a los protocolos vigentes.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder dosis de marihuana, lo que permitió establecer que no se trataba de una tenencia ocasional, sino de una modalidad asociada al delivery de droga, una práctica que aprovecha la movilidad y rapidez de las motocicletas para la distribución en barrios urbanos.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del estupefaciente y se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales y de definir la situación procesal del joven, en el marco de la normativa vigente para hechos vinculados al narcomenudeo.

El episodio ocurrido en barrio Círculo I vuelve a poner en foco la dinámica silenciosa del narcomenudeo y el rol de los recorridos preventivos como una de las principales herramientas para detectar este tipo de prácticas en el entramado urbano.