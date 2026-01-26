Viajaba hacia Metán en remis con más de dos kilos de marihuana y fue detenida

El fiscal penal 2 de Metán en feria, Gonzalo Gómez Amado, imputó de manera provisional a una mujer de 31 años por la presunta comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737, en perjuicio de la salud pública. Asimismo, desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Denuncia anónima y operativo de control

La intervención del Ministerio Público Fiscal se originó a partir de un procedimiento llevado a cabo el pasado 22 de enero por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas – División Metán, en el marco de tareas preventivas y de control vehicular desplegadas sobre la ruta provincial N.° 5, a la altura del puesto vial Lumbreras.

Según consta en las actuaciones, durante la mañana de ese día se recibió una denuncia telefónica anónima que alertaba sobre el desplazamiento de un vehículo proveniente de la localidad de Las Lajitas con destino a la ciudad de San José de Metán, en cuyo interior se estaría transportando sustancia estupefaciente oculta. Ante esta información, se dispuso la implementación de un operativo específico de control e identificación de personas y rodados que circulaban por el sector.

Intercepción del vehículo

Cerca de las 11:20, el personal policial interceptó un vehículo en el que viajaban varias personas, entre ellas la imputada, quien se encontraba acompañada por su hijo menor de edad. El conductor manifestó desempeñarse como remisero, mientras que los ocupantes indicaron que se dirigían a Metán para visitar a un familiar.

Hallazgo de la sustancia

Tras cumplirse las diligencias de identificación y con la correspondiente autorización judicial, se realizó una requisa de las pertenencias transportadas, en presencia de testigos civiles. Durante el procedimiento se encontraron, dentro de una mochila y una riñonera pertenecientes a la imputada, varios envoltorios de forma rectangular y otro de menor tamaño que contenían una sustancia vegetal compactada.

Resultado de las pruebas y secuestros

El material secuestrado fue sometido a pruebas orientativas de campo, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa (marihuana). Posteriormente, se efectuó el pesaje correspondiente, determinándose un peso total aproximado de 2,102 kilogramos. Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular, quedando todos los elementos debidamente resguardados conforme a las disposiciones procesales vigentes.

Medidas dispuestas por la Fiscalía

En consecuencia, el fiscal Gómez Amado dispuso la detención de la imputada, el secuestro de la sustancia estupefaciente y de los elementos vinculados al hecho, y la remisión del material al depósito judicial correspondiente, mientras continúan las medidas investigativas tendientes al esclarecimiento del caso.