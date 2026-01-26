El sábado 31 estarán depositados los sueldos de enero para estatales provinciales

El Gobierno provincial informó que el próximo sábado 31 de enero se efectuará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de enero de 2026 para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

El pago se realizará en una única jornada e incluirá a los sectores de salud, seguridad, educación y al resto de la administración pública, de acuerdo con el cronograma establecido, garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión forma parte de una administración responsable de los recursos públicos, orientada a brindar previsibilidad y certidumbre a los trabajadores del Estado.

Asimismo, remarcaron que el cumplimiento del calendario de pagos contribuye a la estabilidad económica de las familias y al normal funcionamiento de los distintos servicios que presta el Estado en toda la provincia.