Asesinó con seis balazos y por celos al exmarido de su actual novia

Un joven asesinó por celos al exmarido de su actual novia en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Zárate.

El sujeto se encontró en el lugar con el ex de su novia. El hombre había concurrido allí a esperar a su hija y tras un cruce de palabras le descerrajó seis tiros, provocando un desbande en el lugar y una tragedia familiar irreparable. No trascendió si los disparos los realizó delante de la menor, lo que sí se sabe es que huyó raudamente. La escena quedó completamente grabada por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, informaron.

La Policía informó luego que el criminal fue finalmente hallado, reducido y encarcelado a la espera de su imputación por el cargo de homicidio, seguramente, informaron fuentes de la policía zonal.

El crimen ocurrió el domingo por la noche en una estación ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate, en el momento en el que la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos, informaron fuentes.

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, quien falleció en minutos después en el Hospital Virgen del Carmen producto de los disparos que recibió, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Se pudo saber que los dos sujetos tenían conflictos de vieja data y que días antes ya hubo una discusión, la que podría estar asociada a los celos.

Detención

Tras el asesianto, el hombre buscado fue detenido tras permanecer varias horas en calidad de prófugo. Fuentes aseguran que se trata de Alexis Damián Lumbrera, quien atacó a la víctima en una estación de servicio.

En medio de ese encuentro padre e hija, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, Martínez y Lumbrera se encontraron y allí comenzó una discusión, la cual concluyó de manera fatal cuando el acusado sacó un arma y le vació prácticamente el cargador a su "rival".

Lumbrera se dio a la fuga, mientras que Martínez falleció minutos después en el Hospital Virgen del Carmen.

Luego de varias horas de búsqueda, se confirmó la detención del atacante, quien se encuentra acusado por el delito de homicidio, a cargo de la UFI 8.