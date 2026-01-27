San Lorenzo lanza clases de apoyo escolar gratuitas

Con el objetivo de fortalecer aprendizajes y acompañar el recorrido educativo de las y los estudiantes, la Municipalidad de San Lorenzo anunció el inicio de clases de apoyo escolar gratuitas en dos sedes del municipio, destinadas a jóvenes de los niveles primario y secundario que necesiten reforzar contenidos antes del arranque formal del ciclo lectivo 2026.

La propuesta, organizada por la comuna local, comenzará mañan miércoles 28 de enero en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de La Lonja, donde las clases se dictarán de 18 a 20 horas, y continuará el viernes 30 de enero, en el Salón Municipal, también en el mismo horario. Estas instancias de acompañamiento pedagógico se suman a las actividades previas al inicio de clases, que en la mayoría de las jurisdicciones del país están previstas para febrero o marzo, como parte del calendario escolar acordado por las autoridades educativas nacionales y provinciales para 2026.

Las clases gratuitas tienen como misión principal reforzar los contenidos clave, resolver dudas puntuales y permitir a estudiantes afianzar conocimientos antes de las mesas de exámenes de febrero, instancias que suelen organizarse en las semanas previas al comienzo formal de la escolaridad anual.

Este tipo de iniciativas se inscribe en un contexto en el que, en distintos puntos del país, los programas de apoyo escolar se consolidan como una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades educativas y aliviar la carga familiar frente al aumento del costo de clases particulares en el sector privado.

Las autoridades municipales invitan a la comunidad estudiantil a inscribirse en la sede más cercana, llevando sus carpetas de estudio o apuntes, para acceder a estos espacios de trabajo académico. Desde la organización remarcaron que la participación es libre y gratuita, y que el acompañamiento está orientado a quienes buscan reforzar materias pendientes, aclarar dudas y fortalecer su preparación antes del inicio del ciclo lectivo formal.

Esta política educativa local se suma a otras experiencias similares que se han desplegado en diferentes municipios del país, donde los gobiernos locales y provinciales implementan programas de apoyo escolar gratuitos como complemento a la educación formal, con el objetivo de reducir brechas educativas, mejorar los resultados académicos y brindar un respaldo concreto a las familias en un contexto de fuertes desafíos socioeconómicos.