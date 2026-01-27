PUBLICIDAD

Coronel Moldes
Carlos Saravia
El Bordo
Cherenta
Coronel Moldes
San Lorenzo
Deuda de la provincia
Vender para vivir
Crecida del río Bermejo
Hotelería y gastronomía
Municipios

Coronel Moldes vive un verano de cultura, música y encuentro familiar

"Moldes, vivilo como quieras" resulta una estrategia que busca consolidar a la localidad como un destino cercano, familiar y con identidad propia.
Martes, 27 de enero de 2026 02:22
En el marco de la gestión del intendente Omar Carrasco, y a través del trabajo sostenido de la Secretaría de Turismo Municipal, la localidad de Coronel Moldes continúa impulsando durante el verano una agenda de propuestas culturales, recreativas y gratuitas, orientadas a fortalecer el encuentro comunitario, promover la participación de las familias y potenciar el turismo local. Las actividades se desarrollan en distintos puntos del pueblo, acercando opciones de esparcimiento a los barrios y consolidando una política cultural inclusiva.

Una de las iniciativas que mayor convocatoria viene generando es el programa "Cine Bajo las Estrellas", que se realiza todos los miércoles. A través de funciones de cine al aire libre, niñas, niños y familias moldeñas disfrutan de jornadas recreativas en los barrios, fomentando espacios de inclusión, entretenimiento y socialización, especialmente pensados para los más pequeños, en un clima distendido y familiar.

En este contexto, y con una fuerte carga emotiva, Coronel Moldes volvió a vivir, luego de 25 años, el Festival de la Canción "Voces que Brillan", un evento que recuperó una propuesta cultural histórica para la comunidad. La iniciativa reunió a más de 24 participantes, entre artistas locales y regionales, y convocó a numerosas familias en la plaza principal, en una noche marcada por la nostalgia, el talento y el acompañamiento del público.

Las propuestas continuarán durante el fin de semana con actividades que revalorizan las tradiciones y la identidad local. Este sábado 31, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo el Concurso de la Empanada, una iniciativa que pone en valor la gastronomía regional, el saber popular y el trabajo de emprendedores y emprendedoras locales, convirtiéndose además en un atractivo para visitantes de localidades vecinas.

Por la tarde, desde las 14:30 horas, se desarrollará el tradicional Desentierro del Carnaval, que comenzará con una caravana desde el barrio Los Filtros hasta el predio de la Vieja Estación. Allí, vecinos y turistas podrán disfrutar de una jornada cargada de alegría, juegos con harina y témpera, música en vivo y propuestas recreativas, en un ambiente pensado especialmente para compartir en familia y dar inicio a las celebraciones carnestolendas.

Desde el Municipio destacaron que todas las actividades son libres y gratuitas, destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y posicionar a Coronel Moldes como un pueblo activo, participativo y comprometido con la cultura, que ofrece alternativas tanto para los moldeños como para quienes eligen visitarlo durante el verano.

