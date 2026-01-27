Separación conflictiva, nueva discusión y homicidio

Una estación de servicio en Zárate, donde chicos de 15 y 16 años esperaban que sus padres los pasaran a buscar tras una salida recreativa, se convirtió en el inesperado escenario de un crimen brutal, devenido de la discusión de una expareja, donde el actual novio de la mujer ajustició al exmarido.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Primero llegó la madre de una de las nenas, acompañada por su actual pareja. Minutos después apareció el padre, Leonel Martínez, de 33 años. Según reconstruyeron testigos, entre ambos existían conflictos previos: estaban separados y, por un acuerdo tácito, evitaban coincidir en el mismo lugar. Aún así se encontraron, discutieron y vino la brutal balacera delante de la propia hija de la víctima.

Se investiga porqué se hallaron allí los dos hombres. Según se dice el teléfono de Martínez se quedó sin batería y, por miedo a que nadie retirara a su hija, el hombre se acercó a la estación de servicio donde estaba su exmujer y su hija, pero también el criminal actual novio de la mujer, quien fue con un arma de fuego al lugar.

El cruce fue inmediato. La discusión entre la expareja subió de tono frente a los chicos y, en medio de esa pelea, el actual novio de la mujer, un joven de 27 años, apareció en el lugar, sacó un arma y disparó seis veces contra la víctima, delante de un grupo de chicos donde se hallaba también la hija de su rival y víctima.

Uno de los tiros impactó en el pecho de Martínez, que cayó gravemente herido al piso. Durante casi 20 minutos, mientras llegaba la asistencia, intentaron reanimarlo.

Uno de los adolescentes, de 15 años, tomó la posta en un momento y le practicó maniobras de RCP para intentar salvarlo. Pero todo fue inútil. La víctima murió antes de llegar al hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde lo trasladaron de urgencia.

El agresor escapó del lugar, pero fue detenido doce horas después.