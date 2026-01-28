Avances en el caso Monzón

Un medio hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, se entregó en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por amenazar en redes sociales a un amigo que pidió justicia por la víctima.

Se trata de Maximiliano U., quien era buscado desde el fin de semana tras ser denunciado por formular presuntos amedrentamientos en Instagram contra un joven que reclamó el esclarecimiento del crimen, según informaron medios locales.

Los mensajes que el implicado habría escrito expresan "dejá de subir giladas porque ya te busco", "¿querés que te rompa la cabeza?" y "te re cago a balazos", motivo por el que el damnificado, un joven de 21 años, radicó la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón.

Personal policial concurrió hasta una vivienda de Colastiné para concretar el arresto, pero el señalado no se encontraba.

Sin embargo, acompañado de su defensor, se presentó en una sede judicial para quedar a disposición de la Justicia en la causa caratulada como "amenaza simple".

A su vez, se espera que en las próximas horas que la fiscal de turno Rosana Peresín formule cargos en su contra.

Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario.

Según el expediente, en el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años.