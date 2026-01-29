Robaron carne por $ 20 millones

Un grupo de delincuentes robó en un frigorífico de madrugada en Berazategui. El impactante asalto implicó la pérdida de importantes cantidades de mercadería, valuada en 20 millones de pesos.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes muestran el momento en el que los ladrones se llevan decenas de kilos de carne.

Según se ve en el video, los ladrones tiran bruscamente los pedazos de carne a la parte trasera de una camioneta. Solo unos segundos más tarde llega otro vehículo en el que también cargan la comida, y escapan.

En diálogo con TN, Marcela, la víctima del robo, contó: "Cuando conseguí los videos no pude verlos porque me angustiaba, es la fuente de ingreso de diez familias que trabajamos en el local".

El frigorífico había abierto hacía pocos meses. "No somos los únicos a los que nos pasó, a una vecina le entraron a la casa trepando, la torturaron, le robaron dinero", relató.

"No tenemos patio. El local de al lado sí tiene patio y da hacia un descampado. Entraron por el descampado, ingresaron al patio del vecino, taparon sus cámaras, pusieron la escalera y treparon el techo, rompieron el techo con una tijera cortadora de chapa. "Cortaron la alarma, cámaras y trabajaron tranquilos. Levantaron la persiana y se llevaron todo", detalló.