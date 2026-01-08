PUBLICIDAD

Seguridad náutica
General Pizarro
Narcotráfico en Salta
Caso Tiago Mendoza
El tiempo en Salta
servicios de saeta
Rally Dakar 2026
acumuladores de basura
Rally Dakar 2026
Rescate en el río Las Garzas

El Carril: dos pescadores quedaron aislados por la crecida del río y fueron rescatados durante la noche

La creciente repentina del río de Las Garzas sorprendió a dos hombres que habían cruzado hacia un islote para pescar. El operativo se activó tras el llamado de familiares y demandó un trabajo coordinado entre distintas fuerzas, en un contexto marcado por las lluvias intensas que afectan a la región. 
Jueves, 08 de enero de 2026 10:01
El silencio del río, que durante el día suele invitar a la pesca y al descanso, cambió abruptamente de escenario al caer la noche en El Carril. La crecida repentina del río de Las Garzas, producto del temporal que afectó al Valle de Lerma, dejó a dos pescadores aislados en un islote, sin posibilidad de regresar por sus propios medios y obligó a desplegar un operativo de rescate que se extendió durante varias horas.

La alerta se activó luego de que familiares de los pescadores se comunicaran con el Sistema de Emergencias 911, al perder contacto y advertir que la subida del agua había modificado por completo el cauce del río. A partir de ese llamado, distintas áreas de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios comenzaron a coordinar las tareas para llegar hasta el lugar.

Las condiciones no eran sencillas. El caudal había aumentado de forma considerable, el terreno presentaba dificultades de acceso y la oscuridad sumaba un factor extra de complejidad. Aun así, el operativo avanzó con un trabajo conjunto entre Bomberos de la Policía, efectivos de la Policía Rural y Ambiental, personal de la dependencia jurisdiccional y los cuarteles de Bomberos Voluntarios Martín Albarracín y de El Carril.

Los pescadores, dos hombres de 60 y 27 años, habían quedado atrapados en el islote al intentar regresar cuando el nivel del agua ya había subido. Finalmente, tras el despliegue de los rescatistas y la evaluación del lugar, ambos fueron evacuados en buen estado de salud, sin necesidad de traslado médico.

El operativo fue coordinado en el lugar por el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, quien supervisó las maniobras y confirmó que el rescate se concretó sin complicaciones mayores, pese al riesgo que implicaba la fuerza del agua y la inestabilidad del terreno.

Desde los organismos intervinientes volvieron a insistir en la importancia de extremar precauciones durante jornadas de lluvias intensas, ya que los ríos y arroyos de la región pueden experimentar crecidas repentinas, incluso cuando las condiciones aparentan ser estables. En ese sentido, recomendaron evitar el ingreso a ríos y embalses mientras persista la inestabilidad climática.

Ante cualquier situación de riesgo, recordaron que se debe dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, para permitir una respuesta rápida y coordinada que evite consecuencias mayores.

