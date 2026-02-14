Persecución y detenciones en El Galpón

En la tarde de ayer se realizó un importante procedimiento sobre ruta nacional 16, en jurisdicción de El Galpón, que culminó con la detención de cuatro hombres mayores de edad que fingían pertenecer a Fuerzas Seguridad e instalaron un control vehicular ilegal.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Distrito de Prevención 3 de distintas unidades especiales.

Personal de la Seccional Vial de Lumbreras fue alertado sobre un control sospechoso a cargo de supuestos miembros de Fuerzas Federales en ruta nacional 16. Al verificar el reporte, los uniformados observaron que, ante la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga en una camioneta Toyota gris. De inmediato se emitió la alerta y se solicitó apoyo.

Efectivos del Departamento Sur de la Dirección General de Investigaciones arribaron al lugar y reforzaron el operativo junto a investigadores de Metán y Joaquín V. González. En forma paralela, el Centro de Coordinación Operativa del DDP 3 dispuso patrullas de refuerzo, que lograron interceptar el vehículo y detener al conductor.



Tres de los sospechosos huyeron a pie por una zona de maleza, arbustos y barro, en inmediaciones del arroyo Las Tipas. Tras un intenso rastrillaje, personal de Investigaciones logró ubicarlos ocultos entre la vegetación y procedió a su detención.

Los detenidos fueron identificados y se constató que son residentes del departamento Orán y registran antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Se investiga si integrarían una banda delictiva que operaba bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos hallados en la camioneta, entre ellos partes de uniformes de Fuerzas Federales, gorros pasamontañas, muslera porta armas, cargadores y otros objetos de interés para la causa, caratulada como s/evasión, tentativa de robo en poblado y en banda y usurpación de título en concurso real. Intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2 de la jurisdicción