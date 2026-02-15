Agente revelador logra marcar una venta de droga

Una mujer de 35 años fue imputada provisionalmente como coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de una investigación que incluyó una compra simulada mediante un agente revelador y un posterior allanamiento en su vivienda.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, formalizó la imputación en base al artículo 5 inciso "c" de la Ley 23.737. Durante la audiencia, la mujer estuvo asistida por el defensor oficial y brindó su versión de los hechos. Actualmente permanece alojada en el Cuerpo Femenino de la Unidad Regional N.º 4 de Tartagal.

De acuerdo con lo informado, la investigación se inició a partir de tareas previas realizadas por personal de la Sección de Investigación Narcocriminal – Grupo de Drogas Sector 44 de Embarcación. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la comunidad Tierras Fiscales de esa ciudad, donde residía la sospechosa.

El procedimiento se concretó el 11 de febrero. Antes del ingreso al inmueble, y en el marco de las medidas autorizadas, se llevó adelante una compra simulada de estupefacientes. Un agente revelador se presentó en la vivienda investigada y recibió un envoltorio con una sustancia de color amarillento, a cambio de dinero previamente individualizado para la operación.

Posteriormente, durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, envoltorios de polietileno con sustancia estupefaciente, recortes utilizados para el fraccionamiento, cuchillos con restos de sustancia y otros elementos considerados de interés para la causa. Los hallazgos fueron realizados en distintas habitaciones de la vivienda.

Las pruebas de campo practicadas sobre el material incautado arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso bruto total de la sustancia secuestrada fue de 11,4 gramos.