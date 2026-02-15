Asaltó en Navidad y seguirá detenido

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en una denuncia penal. Cerca de las 23 del 25 de diciembre pasado, una mujer se presentó en la Subcomisaría Villa El Sol para denunciar que había sido víctima de un robo cometido con armas.

Tras la intervención policial y las primeras actuaciones, los sospechosos fueron localizados y detenidos durante la madrugada del día siguiente. Entre las personas involucradas se encontraba una joven de 22 años y un hombre de 33.

Ella inimputable

Con el avance de la investigación, la situación procesal de ambos fue definida de manera diferente. La joven fue declarada inimputable, mientras que el hombre quedó imputado por la posible comisión del delito de robo calificado por el uso de armas.

Según consta en las actuaciones, el acusado registra antecedentes condenatorios por hechos de similares características, lo que fue considerado dentro del análisis del caso.

La causa avanzó luego a una audiencia flexible y multipropósito ante el juez de Garantías interviniente. En esa instancia, las partes expusieron sus fundamentos respecto a la situación del imputado y a las medidas procesales a adoptar.

Preventiva

Tras escuchar los planteos, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva del hombre, por lo que continuará detenido mientras se completa el proceso judicial en su contra. La medida apunta a asegurar su sujeción al proceso y evitar posibles riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Además, el juez ordenó que el imputado sea incorporado a un programa de tratamiento contra las adicciones mientras permanezca alojado en la Alcaidía General, donde seguirá detenido a la espera del avance de la causa.