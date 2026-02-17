"En El Helicoide hay presos sin juicio y suicidios cada año"

Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que estuvo detenido desde 2024 en la prisión "El Helicoide" de Caracas, afirmó que en ese lugar está presa "toda gente inocente, sin proceso judicial" y dijo que las condiciones de la prisión son tan severas que se suicida "una persona por año".

Rivara estuvo detenido desde 2024 en la citada ciudad de Venezuela sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria por el Gobierno argentino, al igual que la situación de los otros dos argentinos que permanecen detenidos, Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Rivara explicó que El Helicoide es un lugar "sucio y decrépito" en el que cual indicó: "Los guardias no te permiten dormir correctamente porque pasan lista y te despiertan muy temprano, te mantienen todo el tiempo alerta".

"Hay chicos que de 27 años o menos, youtubers que no hicieron absolutamente nada y están presos solo porque el régimen les teme y te desaparecen solo porque tenés dinero y pretenden chantajearte", aseveró según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Por ser argentino

Rivara aseguró que lo detuvieron "solo por ser argentino", enfatizó que el Gobierno que en ese entonces encabezaba Nicolás Maduro -hoy detenido en Estados Unidos- y ahora Delcy Rodríguez, "no precisa razones para detener a la gente" y puntualizó que a él lo apresaron "en una estación de autobuses".

"Todos los extranjeros que agarra la Policía son presentados al SEBIN (Servicio Bolivariano de Informaciones) después de ser detenidos y luego son utilizados como moneda de cambio a modo de chantaje hacia otros países y otros gobiernos. Utilizan a los extranjeros para mover su chantaje", expresó.

"Me detuvieron solo por ser argentino. Estaba en un poblado llamado Barina, ya estaba regresando para Colombia. Había ingresado hacía 18 días al país, solamente tenía 2 semanas, un poquito más, me dirigía nuevamente a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses", precisó.

Luego, explicó que llegó a Caracas para asistir a la asunción presidencial de Edmundo González y, al llegar, se encontró con que "todos los opositores estaban detenidos o exiliados y no había absolutamente nadie en la calle, porque toda la gente está con miedo".