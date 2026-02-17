Felipe Pettinato irá a juicio por la muerte del médico

Felipe Pettinato comenzará a ser juzgado el próximo 23 de febrero por el incendio que se desató en su departamento del barrio porteño de Palermo en mayo de 2022 y que provocó la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo, quien se encontraba en el lugar al momento del hecho.

El debate oral se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. Pettinato enfrenta la acusación de estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

El hecho

Según la acusación fiscal, el neurólogo había concurrido aquella noche al departamento de Pettinato y, cerca de la medianoche, se inició el incendio que le causó la muerte. La imputación sostiene que el acusado habría provocado el fuego dentro del inmueble, consciente del peligro que implicaba para la vida de Rodrigo y de los demás habitantes del edificio.