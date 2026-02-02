Una fiesta clandestina con 80 personas en Orán

Efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán infraccionaron ayer a un hombre de 46 años por realizar una fiesta no autorizada en un salón ubicado en el barrio Balut, donde se constató la venta de entradas y la concurrencia de alrededor de 80 personas.

El procedimiento se llevó adelante con intervención de la Fiscalía Penal 3, que dispuso el despeje de la totalidad de los asistentes y el labrado del acta correspondiente al organizador del evento.

El caso de Orán se suma a otros episodios recientes registrados en distintos puntos de la provincia, vinculados a la realización de eventos sin autorización y en infracción a la Ley Contravencional.

El 24 de enero, efectivos de la Comisaría 9 de San Lorenzo infraccionaron a un hombre mayor de edad tras una alerta realizada por vecinos. El procedimiento se concretó en un domicilio de calle Belisario Roldán, donde se verificó la venta de entradas y la presencia de aproximadamente 60 personas. En ese caso intervino la Unidad Fiscal Contravencional y se labró acta por transgredir el artículo 124 de la Ley 7135/01, procediéndose también al despeje del lugar.

En tanto, el fin de semana pasado, personal del Distrito de Prevención 1 intervino en un inmueble de calle Ameghino, en la Salta, donde se desarrollaba un evento no autorizado. Allí fue infraccionado un hombre de 47 años, tras constatarse la concurrencia de alrededor de 50 personas. El procedimiento se realizó con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional y concluyó con el despeje de los asistentes.

Desde la Policía remarcaron que estos operativos forman parte de los controles preventivos que se realizan en toda la provincia para hacer cumplir la normativa vigente y evitar la realización de eventos sin autorización.

.