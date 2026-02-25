Fue condenado por hechos de violencia

Por expresas directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 8, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 27 años, acusado de los delitos de lesiones leves, amenazas, daños y desobediencia judicial, todo en concurso real.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia radicada por la expareja del acusado, con quien mantuvo una relación de diez años y tres hijos en común. La mujer manifestó que la noche del 24 de enero pasado, el hombre se presentó en su domicilio pese a tener vigentes medidas cautelares de prohibición de acercamiento, ingresó a su habitación y la habría amenazado, para luego agredirla físicamente utilizando dos trozos de madera, con los que la habría golpeado en la cabeza, y posteriormente asestarle golpes de puño en el rostro.

Al momento del hecho, los hijos de la pareja se encontraban en la vivienda. Al advertir que su madre se hallaba lesionada, dieron aviso al padre y al hermano del acusado, quienes se hicieron presentes en el lugar. Luego de una discusión entre estos y el imputado, el sujeto se retiró del domicilio.

El 13 de marzo de 2025, el padre del acusado denunció que durante la mañana de ese día, mientras se encontraba trabajando en una vivienda vecina, su hijo había ocasionado daños en la puerta de su casa y luego se retiró del lugar. El denunciante agregó que, durante la madrugada de esa misma jornada, el acusado habría ingresado a su vivienda y agredido a su nuera con golpes de puño. La jueza Claudia Puertas lo condenó a la pena de 7 meses de prisión, de cumplimiento condicional.

Con cuchillo en mano

La fiscal penal de Tartagal, Lorena Martínez, imputó de manera provisional a un hombre por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma. El sujeto fue detenido el 21 de febrero cuando su expareja y madre de sus ocho hijos se comunicó con el 911 solicitando ayuda. La mujer manifestó que el hombre la interceptó en la calle y le expresó que le quitaría la vida, mientras sostenía un cuchillo en la mano.