Miramar: dio negativo el ADN del detenido

El resultado de ADN realizado a R.G.D., el único detenido que había en el caso por la violación en Miramar, dio negativo luego de comparar las muestras con el de la víctima adolescente y, de esta manera, se dictaminó su inmediata liberación, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Fuentes del caso le informaron a este medio que en las últimas horas se logró determinar que el análisis de ADN al detenido no corresponde a las muestras obtenidas con la menor que fue abusada el pasado 29 de enero a la madrugada cuando se encontraba con un amigo caminando por la zona de la playa.

Ante el resultado obtenido, R.G.D. fue liberado este lunes y ahora los investigadores analizan nuevas conjeturas. Un dato importante es que el hombre había aceptado someterse a la pericia y hasta remarcó que no está vinculado con el caso.

Aunque fue liberado, continuará sometido a la causa hasta que no se cierre la investigación.

Ahora, ante este nuevo escenario, fuentes de la investigación detallaron que "se encuentran en análisis tres líneas investigativas con posibles sospechosos".

Al ser consultados si los posibles acusados están "cercados" por los investigadores, explicaron que ya saben sus identidades y que aguardan a localizarlos lo antes posible.

La adolescente expuso en su denuncia que aquella madrugada fueron abordados por un hombre, de 40 años, quien los amenazó con un cuchillo.

Detalles macabros

Según indica el escrito, el agresor les ató los pies y, mediante intimidación, los obligó a despojarse parcialmente de sus prendas de vestir, para luego cometer los actos de violencia sexual contra la menor.

Los dos adolescentes lograron huir del ataque tras repeler la agresión y allí el sujeto les sustrajo el celular, para luego darse a la fuga. Ambos menores pidieron ayuda policial en la vía pública y desde ese momento se dio a la exhaustiva investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada de Miramar.

La detención de R.G.D. se había logrado tras el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, sumado a inspecciones oculares en el lugar del hecho.