Dos hombres por una brutal agresión a una mujer en Orán

La Justicia de Orán dictó sentencia en un caso de violencia de género ocurrido el año pasado y condenó a dos hombres por el delito de lesiones graves agravadas, tras una persecución y posterior ataque físico contra una mujer.

La jueza María Laura Toledo Zamora condenó a un hombre de 28 años como autor del delito de lesiones graves agravadas por haber existido relación de pareja y por mediar violencia de género. Le impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva y ordenó su inmediato traslado a la Alcaidía de Orán, donde continuará detenido.

En el mismo fallo, otro sujeto de la misma edad fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por ser considerado coautor del delito de lesiones graves agravadas por la participación de dos o más personas y por violencia de género. En su caso, deberá cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por el tribunal para mantener la condicionalidad de la pena.

De acuerdo con la investigación judicial, el hecho ocurrió en la madrugada del 7 de septiembre de 2025. La víctima circulaba en su vehículo por las calles de Orán cuando advirtió que su expareja comenzó a seguirla a bordo de otro automóvil, acompañado por un amigo.

La mujer se dirigió hasta su domicilio, ubicado en el barrio Güemes, con la intención de resguardarse. Sin embargo, al intentar ingresar a la vivienda fue interceptada por los dos hombres, quienes la agredieron físicamente, provocándole lesiones de consideración.

Toda la secuencia previa quedó registrada por el sistema de videovigilancia de la Policía, que captó la persecución vehicular y permitió una rápida intervención. Gracias a esas imágenes, los agresores fueron detenidos.