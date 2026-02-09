Operativos en Grand Bourg dejaron 30 demorados

Luego de los fuertes reclamos vecinales registrados en enero por una seguidilla de robos y hechos de inseguridad, la Policía de Salta intensificó los controles en la jurisdicción de la Comisaría 16 de barrio Grand Bourg. Como parte de ese refuerzo, durante el último fin de semana se desarrollaron operativos de Protección Ciudadana que terminaron con 30 personas demoradas por contravenciones y consumo de drogas.

Las acciones se enmarcan en las medidas dispuestas por el Ministerio de Seguridad tras las quejas de los vecinos, que semanas atrás exigieron mayor presencia policial en las calles. A raíz de ese escenario, la cartera provincial resolvió cambiar las autoridades de la comisaría y ordenar un esquema de mayor patrullaje y controles en toda la zona oeste de la Capital.

En ese contexto, durante los últimos días se desplegaron procedimientos preventivos que incluyeron patrullajes en sectores estratégicos y de mayor circulación, controles vehiculares e identificación de personas en distintos barrios comprendidos dentro de la jurisdicción.

Los operativos se realizaron en Grand Bourg, Las Magdalenas, Leñas II, Procrear, Puerto Argentino, Profesionales, Nuestra Señora del Carmen, Los Pinos, 17 de Mayo, La Alborada, La Loma y Loma de Medeiro, entre otros sectores donde se habían concentrado los pedidos de seguridad por parte de los vecinos.

Se labraron diversas infracciones contravencionales

Según lo informado oficialmente, además de las 30 demoras registradas, se labraron diversas infracciones contravencionales vinculadas a faltas detectadas durante los controles.

El despliegue fue planificado y supervisado por el Centro de Coordinación Operativa y contó con la participación de efectivos de diferentes áreas especiales de la fuerza, entre ellas GOPAR, Canes, bicipolicías, Seguridad Urbana y personal policial de la propia jurisdicción, lo que permitió un abordaje integral y simultáneo en varios puntos del sector.

Desde la institución destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo sostenido, orientado a recuperar la tranquilidad en barrios donde la inseguridad había generado preocupación. "La Policía de Salta desarrolla patrullajes y controles específicos para potenciar la presencia policial en las calles, atender las inquietudes de los vecinos y afianzar el trabajo preventivo de proximidad con la comunidad", señalaron fuentes oficiales.

Las autoridades anticiparon que los operativos continuarán realizándose de manera periódica.