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Policiales

Grave accidente cerca del expeaje Aunor: un automóvil cayó al vacío y el conductor está internado

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó con heridas de consideración y fue trasladado en Código Rojo al Hospital San Bernardo. Según se informó, el hombre permanece internado con pronóstico reservado.
Jueves, 26 de marzo de 2026 22:38
Captura de video: De Frente Salta

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Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 9, donde un automóvil cayó al vacío desde un puente tras realizar una maniobra brusca.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 1593, en el tramo comprendido entre la empresa Plumada y el expeaje Aunor.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó con heridas de consideración y fue trasladado en Código Rojo al Hospital San Bernardo. Según se informó, el hombre permanece internado con pronóstico reservado.

En el lugar del siniestro trabaja personal de Criminalística, que realiza las pericias correspondientes para establecer con precisión las causas que derivaron en el accidente.

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