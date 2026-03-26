Así llega Irak, el rival de Bolivia: por la guerra en Medio Oriente tuvo que volar antes a México y promete ser local

Tras la ajustada victoria de Bolivia ante Surinam por 2 a 1, el seleccionado de Irak espera por la verde en un partido decisivo se jugará el próximo martes a las 21:00 hora local (23:00 en Bolivia (y 00:00 del miércoles 1 en Argentina): cómo llega ese combinado al partido por un lugar en la Copa del Mundo. El ganador de esa final obtendrá uno de los últimos boletos al Mundial 2026 y quedará ubicado en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega, ya clasificados tras el sorteo general.

El seleccionado iraquí venció a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda de la clasificación en la AFC y se ganó su lugar en el partido decisivo por un lugar en el Mundial y según dicen las fuentes que se encuentran en México, será local en tierras aztecas.

Es que la Selección de Irak encontró en México un respaldo inesperado. A días de disputar su partido de repechaje rumbo al Mundial 2026, el equipo asiático ha sido arropado por la afición mexicana, que ha convertido su estancia en una experiencia cercana y emotiva.

Desde su llegada el pasado 22 de marzo a la Sultana del Norte, el conjunto iraquí ha recibido muestras constantes de apoyo en entrenamientos, calles y redes sociales, en un ambiente que ha sorprendido a jugadores y cuerpo técnico.

El conflicto de Medio Oriente

Es que la guerra en Medio Oriente afectó la planificación de la Selección de Irak, que aspira a disputar por segunda vez en su historia la cita mundialista. Tras su participación en México 1986, el combinado asiático, cuyo país limita con Irán, tiene complicaciones para viajar a la repesca.

Es que el espacio aéreo de Irak, al igual que el de otros países de la región, se encuentra totalmente cerrado para vuelos comerciales, algo que afectó directamente a los planes del equipo dirigido por el DT australiano Graham Arnold. Y tras recibir una respuesta negativa, tras pedirle a la FIFA posponer el Repechaje, los iraquíes tuvieron que volar varios días antes a tierras mexicanas.