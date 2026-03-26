Este viernes se pone en marcha el sistema rondín entre Guachipas, La Viña y Coronel Moldes

Luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris reciba el pedido de los intendentes de Guachipas, Diego Ontiveros y de La Viña, Elizabeth Sánchez junto a los senadores provinciales Jorge Soto y Diego Cari y los diputados provinciales Esteban Amat y Néstor Parra; por un servicio especial para que puedan trasladarse estudiantes y trabajadores, se pondrá en marcha desde este viernes un sistema rondin, que unirá los mencionados municipios.



Para este viernes se contemplarán 3 frecuencias directas y 3 rondines que saldrán desde Guachipas, continuarán por La Viña, El Carmen, Ampascachi, Coronel Moldes para culminar en Salta.

La empresa que prestará el servicio, como prueba piloto, será Flecha Bus de lunes a viernes bajo el sistema rondín. Los días sábados y domingos se mantendrá el servicio como se lo venía prestando.

A continuación se detallan los horarios y frecuencias:

FRECUENCIAS DE DÍAS HÁBILES

Guachipas → Salta

Servicio Guachipas La Viña El Carmen Ampascachi Cnel Moldes Salta Directo 06:00 06:20 06:25 06:35 06:45 08:05 Rondín 06:30 06:50 06:55 07:05 07:15 Rondín 12:50 13:10 13:15 13:25 13:35 Directo 17:45 18:05 18:10 18:20 18:30 19:50 Directo 19:05 19:25 19:30 19:40 19:50 Rondín 21:00 21:20 21:25 21:35 21:45

Salta → Guachipas

Servicio Salta Cnel Moldes Ampascachi El Carmen La Viña Guachipas Rondín 07:20 07:25 07:30 07:45 08:05 08:05 Rondín 13:50 14:00 14:10 14:15 14:15 14:35 Directo 14:30 15:50 16:00 16:10 16:15 16:35 Rondín 20:00 20:10 20:20 20:25 20:45 Rondín 22:10 22:20 22:30 22:35 22:55 Directo 22:00 23:20 23:30 23:40 23:45 00:05

FRECUENCIAS DE SÁBADOS

Guachipas → Salta

Servicio Guachipas La Viña El Carmen Ampascachi Cnel Moldes Salta Directo 06:00 06:15 06:25 06:35 06:50 08:05 Directo 18:15 18:35 18:40 18:50 19:05 20:20

Salta → Guachipas

Servicio Salta Cnel Moldes Ampascachi El Carmen La Viña Guachipas Directo 14:30 15:50 16:00 16:10 16:15 16:35 Directo 20:30 21:50 22:00 22:10 22:15 22:35

FRECUENCIAS DE DOMINGOS Y FERIADOS

Guachipas → Salta

Servicio Guachipas La Viña El Carmen Ampascachi Cnel Moldes Salta Directo 18:15 18:35 18:40 18:50 19:05 20:20 Directo 20:05 20:25 20:30 20:35 20:50

Salta → Guachipas