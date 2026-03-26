Este viernes se pone en marcha el sistema rondín entre Guachipas, La Viña y Coronel Moldes

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Luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris reciba el pedido de los intendentes de Guachipas, Diego Ontiveros y de La Viña, Elizabeth Sánchez junto a los senadores provinciales Jorge Soto y Diego Cari y los diputados provinciales Esteban Amat y Néstor Parra; por un servicio especial para que puedan trasladarse estudiantes y trabajadores, se pondrá en marcha desde este viernes un sistema rondin, que unirá los mencionados municipios.
Para este viernes se contemplarán 3 frecuencias directas y 3 rondines que saldrán desde Guachipas, continuarán por La Viña, El Carmen, Ampascachi, Coronel Moldes para culminar en Salta.
La empresa que prestará el servicio, como prueba piloto, será Flecha Bus de lunes a viernes bajo el sistema rondín. Los días sábados y domingos se mantendrá el servicio como se lo venía prestando.
A continuación se detallan los horarios y frecuencias:
FRECUENCIAS DE DÍAS HÁBILES
Guachipas → Salta
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|06:00
|06:20
|06:25
|06:35
|06:45
|08:05
|Rondín
|06:30
|06:50
|06:55
|07:05
|07:15
|Rondín
|12:50
|13:10
|13:15
|13:25
|13:35
|Directo
|17:45
|18:05
|18:10
|18:20
|18:30
|19:50
|Directo
|19:05
|19:25
|19:30
|19:40
|19:50
|Rondín
|21:00
|21:20
|21:25
|21:35
|21:45
Salta → Guachipas
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Rondín
|07:20
|07:25
|07:30
|07:45
|08:05
|08:05
|Rondín
|13:50
|14:00
|14:10
|14:15
|14:15
|14:35
|Directo
|14:30
|15:50
|16:00
|16:10
|16:15
|16:35
|Rondín
|20:00
|20:10
|20:20
|20:25
|20:45
|Rondín
|22:10
|22:20
|22:30
|22:35
|22:55
|Directo
|22:00
|23:20
|23:30
|23:40
|23:45
|00:05
FRECUENCIAS DE SÁBADOS
Guachipas → Salta
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|06:00
|06:15
|06:25
|06:35
|06:50
|08:05
|Directo
|18:15
|18:35
|18:40
|18:50
|19:05
|20:20
Salta → Guachipas
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Directo
|14:30
|15:50
|16:00
|16:10
|16:15
|16:35
|Directo
|20:30
|21:50
|22:00
|22:10
|22:15
|22:35
FRECUENCIAS DE DOMINGOS Y FERIADOS
Guachipas → Salta
|Servicio
|Guachipas
|La Viña
|El Carmen
|Ampascachi
|Cnel Moldes
|Salta
|Directo
|18:15
|18:35
|18:40
|18:50
|19:05
|20:20
|Directo
|20:05
|20:25
|20:30
|20:35
|20:50
Salta → Guachipas
|Servicio
|Salta
|Cnel Moldes
|Ampascachi
|El Carmen
|La Viña
|Guachipas
|Directo
|09:00
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:05
|Directo
|22:30
|23:50
|00:00
|00:10
|00:15
|00:35