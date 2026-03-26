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Policiales

Un mujer detenida quiso huir por los techos en Tartagal

La joven tuvo en vilo a policías y curiosos por más de 40 minutos. Finalmente depuso su actitud y fue reducida y enviada al calabozo de esa dependencia.
Jueves, 26 de marzo de 2026 21:24

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Una joven mujer que había sido trasladada hacia la Comisaría 3 del centro de la ciudad tuvo en vilo al personal policial, a los vecinos y transeúntes por más de 40 minutos, cuando al bajar del móvil en el que había llegado a la dependencia, se escapó y trepó al tejado de la misma, en pleno centro de Tartagal.

En un momento, los policías que trataban de persuadirla de que baje y mientras la gente miraba, todos quedaron sin respiración cuando una uniformada casi cae al vacío al momento de forcejear con la mujer en el techo. Minutos más tarde la mujer decidió deponer su actitud.

Todo sucedió alrededor de las 11 de ayer cuando personal de policía la trasladó en un móvil por haber participado de un incidente. La dependencia policial contaba con pocos efectivos en ese momento ya que en Villa Saavedra se realizaba el acto protocolar por un aniversario más de la creación de la policía. En un momento la mujer escapó y se subió al techo de la comisaría cuando lloviznaba y todo se veía sumamente resbaladizo.

Después de unos 40 minutos la mujer, por el pedido de un familiar que llegó al lugar depuso su actitud y la situación no pasó a mayores, pero lo más dramático se vivió cuando ella y una efectiva lograron sujetarse y no caer del tejado. El jefe de la dependencia y otros oficiales que en el momento del incidente se encontraban participando del acto protocolar en la Dirección Regional 4 en la zona sur de la ciudad arribaron raudamente al lugar; también lo hizo personal de la división bomberos pero no fue necesaria la intervención de ningún masculino ya que fueron las femeninas las que lograron que depusiera su actitud.

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