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Policiales

Juicio a Kila Gonza: el lunes inician los alegatos

Tramo decisivo en el juicio contra el exintendente de San Lornezo
Viernes, 27 de marzo de 2026 01:19
Ernesto Fernando "Kila" Gonza.

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El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, el exsecretario de Hacienda Rogelio Higinio Guaymás y el concejal Aldo Dalmiro Gonza transita su tramo final y el próximo lunes comenzarán los alegatos, tras la declaración de los últimos testigos prevista para hoy.

El debate se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal Claudia Geria. La Municipalidad de San Lorenzo actúa como querellante en la causa.

Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos contra la administración pública. El exintendente Gonza está acusado de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en concurso real. En tanto, Guaymás está imputado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que el concejal Gonza enfrenta cargos por peculado como partícipe necesario.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el actual jefe comunal, tras una auditoría externa realizada al inicio de su gestión sobre la administración anterior. Según el informe, se detectaron numerosas irregularidades.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían manejado fondos municipales de manera discrecional, sin ajustarse a las normas vigentes, lo que habría generado un perjuicio económico para el municipio.

 

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